فرنسا تدعو الجهات الفاعلة في ليبيا الامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف

20 مايو، 2022 12:58 ص
4
آثار اشتباكات طرابلس
آثار اشتباكات طرابلس

أخبارليبيا24

دعت فرنسا جميع الجهات الفاعلة الليبية إلى الامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف وإلى التقيّد باتفاق وقف إطلاق النار.

وطلبت فرنسا عبر سفارتها في ليبيا الجهات الفاعلة الليبية إلى الشروع في عقد حوار حقيقي في سبيل التوصّل إلى حل سياسي مستدام.

وشددت فرنسا على ضرورة تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية شفافة ومحايدة في جميع أرجاء ليبيا في أسرع وقت ممكن.

وأوضحت فرنسا أن الإسراع في إجراء الانتخابات يأتي تطبيقًا للقرارات الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتلبيةً لتطلعات الليبيين.

يشار إلى أن مطالب فرنسا جاءت عقب أعمال العنف التي جرت في طرابلس. بعد أن وصلها  رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وأعلن منها مباشرة أعمال حكومته.

20 مايو، 2022 12:58 ص
4

مقالات ذات صلة

وزارة المالية

المالية تعلن تنفيذ أكثر من 100 ألف متغير في المرتبات

20 مايو، 2022 1:10 ص
جمشيد بولتايف

القائم بأعمال السفارة الروسية في ليبيا ينفي إيقاف إصـدار التأشيرات لليبيين

20 مايو، 2022 12:41 ص
فتحي باشاغا

باشاغا: بعض المؤسسات المالية تدعم العمليات العسكرية في طرابلس

19 مايو، 2022 11:36 م
الكبير ونورلاند

الكبير يطلع نورلاند على تفاصيل برنامج الإفصاح والشفافية

19 مايو، 2022 10:45 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى