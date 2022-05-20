صبراتة.. مطاردة مسلحة تُسفر عن إلقاء القبض على سجين فار من سجن مليتة

أخبار ليبيا 24

تمكنت الدوريات الأمنية التابعة لوحدة التحري والقبض بقسم البحث الجنائي ومركز شرطة صبراتة المدينة من إلقاء القبض على أحد السجناء الفارين من سجن مليتة.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية في بيان لها، الجمعة، أن الدوريات تمكنت من القبض على “ت.م.س”.. بعد مطاردته وإعطاب المركبة التي كان على متنها بقوة السلاح.

ولفتت الداخلية إلى أن تم العثور بحوزة المتهم على أسلحة نارية تشمل رشاش “بي كي تي” ومسدس عيار 9 ملي.. وتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية كافة حياله.

يشار إلى أن عددا من نزلاء سجن مليتة تمكنوا في مطلع مايو الجاري من الهروب إلى داخل الحدود الإدارية لمديرية أمن السهل الغربي.. بعد “تمرد مسلح”، وشكلت مديرية أمن السهل الغربي فريق عمل للبحث والتحري وضبط الفارين.

ولفتت المديرية حينها أن أغلب الفارين من مرتكبي الجرائم الخطيرة، إلى ذلك.. أكدت وزارة الداخلية في الثالث من مايو الجاري ضبط 15 سجينا فروا من سجن مليتة.