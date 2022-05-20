انتشال جثة مجهولة الهوية بمنطقة السواني

أخبار ليبيا 24

أفاد جهاز المباحث الجنائية بانتشال جثة مجهولة الهوية متحللة تماما لم يتبق منها إلا الهيكل العظمي كانت قد دُفنت منذ زمن لم يُحدد بعد، في حديقة إحدى الاستراحات بمنطقة سواني بن آدم.

ونقل الجهاز في بيان له عن فريق مسرح الجريمة الذي انتشل الجثة الأسبوع الماضي رفقة أعضاء التصوير الجنائي.. قوله “إنها تعود لذكر مقيد القدمين، لكن أسباب وفاته لم تحدد بعد”.

وأوضح الجهاز أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة وإحالة الجثة إلى دار الرحمة بمركز طرابلس الطبي لأخذ عينات الحمض النووي.

ولفت الجهاز إلى أن الإجراءات القانونية تم اتخاذها بحضور عضو نيابة السواني الجزئية وأعضاء من قوة دعم مديرية أمن الجفارة.. وجهاز المباحث الجنائية السواني ورئيس مكتب شؤن الجهاز عميد خالد بنور.. بمعية فريق معمل البصمة التابع لفريق المختبرات والأدلة الجنائية بالجهاز .