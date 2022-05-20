اليوم.. ماكرون يستعد للإعلان عن تشكيلته الوزارية

20 مايو، 2022 12:47 م
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أخبار ليبيا

يستعد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، للإعلان عن حكومته الجديدة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان لها أن أول اجتماع للحكومة الجديدة سيكون، يوم الاثنين المقبل.

وكان ماكرون قد اختار إليزابيث بورن لمنصب رئاسة الوزراء، وذلك كي تساعده في تنفيذ الإصلاحات، وتحقيق أغلبية برلمانية في يونيو القادم.

وتعد هذه المرة الثانية فقط خلال 30 عامًا تتولى فيها امرأة رئاسة الوزراء في فرنسا.

يشار إلى أن إيمانويل ماكرون فاز في الانتخابات الرئاسية بعد تفوقه على مارين لوبان مرشحة اليمين المتطرف.

20 مايو، 2022 12:47 م
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