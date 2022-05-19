المالية تعلن تنفيذ أكثر من 100 ألف متغير في المرتبات

أخبارليبيا24

أعلنت وزارة المالية أن إدارة الميزانية التابعة للوزارة نفذت هذا الشهر (مايو) أكثر من 100 ألف متغير في المرتبات.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن هذه المتغيرات تتمثل في الزيادة المستحقة في الترقية (بالدرجة والعلاوة).

وأكدت وزارة المالية أن المتغيرات تمثلت أيضًا في تسوية الأوضاع لمن توفرت فيه الشروط القانونية من كل المصالح والجهات والهيئات الممولة من الخزانة العامة.

وأشارت وزارة المالية إلى أن إدارة الميزانية مازالت مستمرة في تنفيذ التسويات والترقيات والتعديل.