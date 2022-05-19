المالية تعلن تنفيذ أكثر من 100 ألف متغير في المرتبات

20 مايو، 2022 1:10 ص
2
وزارة المالية
وزارة المالية

أخبارليبيا24

أعلنت وزارة المالية أن إدارة الميزانية التابعة للوزارة نفذت هذا الشهر (مايو) أكثر من 100 ألف متغير في المرتبات.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن هذه المتغيرات تتمثل في الزيادة المستحقة في الترقية (بالدرجة والعلاوة).

وأكدت وزارة المالية أن المتغيرات تمثلت أيضًا في تسوية الأوضاع لمن توفرت فيه الشروط القانونية من كل المصالح والجهات والهيئات الممولة من الخزانة العامة.

وأشارت وزارة المالية إلى أن إدارة الميزانية مازالت مستمرة في تنفيذ التسويات والترقيات والتعديل.

20 مايو، 2022 1:10 ص
2

مقالات ذات صلة

آثار اشتباكات طرابلس

فرنسا تدعو الجهات الفاعلة في ليبيا الامتناع عن ممارسة أي أعمال عنف

20 مايو، 2022 12:58 ص
جمشيد بولتايف

القائم بأعمال السفارة الروسية في ليبيا ينفي إيقاف إصـدار التأشيرات لليبيين

20 مايو، 2022 12:41 ص
فتحي باشاغا

باشاغا: بعض المؤسسات المالية تدعم العمليات العسكرية في طرابلس

19 مايو، 2022 11:36 م
الكبير ونورلاند

الكبير يطلع نورلاند على تفاصيل برنامج الإفصاح والشفافية

19 مايو، 2022 10:45 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى