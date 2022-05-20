اللواء “444 قتال” يضبط عددًا من مهربي البشر جنوب مزدة

أخبارليبيا24

أعلن اللواء “444 قتال” اليوم الجمعة، تمكنه من ضبط عدد من مهربي البشر جنوب مدينة مزدة.

وأضاف اللواء عبر حسابه على “فيسبوك” أن المفارز الصّحراويّة التابعة “لِلّواء 444 قِتال” اشتبكت فجرَ اليوم جنوب مدينة مِزدة مع مجموعة مسلّحة تمتهن التهريب أثناء مطاردتهم.

وأوضح اللواء “444 قتال” أن المفارز تمكنت بعد مطاردتهم من ضبط 6 آليات والقبض على المسلّحين.

واشار اللواء إلى أنه سيتم إحالة المسلحين المقبوض عليهم إلى جهات الاختصاص لاستكمال التحقيقات.