القائم بأعمال السفارة الروسية في ليبيا ينفي إيقاف إصـدار التأشيرات لليبيين

20 مايو، 2022 12:41 ص
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جمشيد بولتايف
جمشيد بولتايف

أخبارليبيا24

نفى القائم بالأعمال في سفارة روسيا الاتحادية فـي ليبيا جمشيد بولتايف إيقاف روسيا إصـدار التأشيرات لليبيين مؤكدًا أنها مجرد شائعات.

وأضاف بولتايف بحسب صحيفة صدى الاقتصادية. :”نعمـل من تونس وسيحصل الليبيون هناك على تأشيرات لدخول البلاد”.

وأكد القائم بالأعمال :” الليبيون لديهـم موقـف كبير تجـاه روسيا ونسعى لاستعادة تعاوننا معهم حتى بموضوع توريد القمح”.

وأشار بولتايف إلى أن بلاده تبذل جهودا لضمان عودة سفارتها في ليبيا، موضحًا أنه لا تاريخ محدد بالخصوص.

وأوضح القائم بالأعمال :”أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع قراراً بشأن استئناف وجودنا الدبلوماسي فـي ليبيا، والمسألة لا تزال قائمة لارتباطها بالوضع في ليبيا”.

ولفت إلى أنه لا توجد حكومة واحدة في ليبيا حتى يمكن التفاوض معها أو إبرام عقود طويلة الأجل. مؤكدَا أن عدد كبير جداً من الطلبات من الشركات الروسية الصغيرة ترغب دخـول السـوق الليبي.

وختم بولتايف تصريحاته :”لدينـا عقود السكك الحديدية ونحاول استعادتها بطلبات مباشرة مـن كلا الجانبين”.

20 مايو، 2022 12:41 ص
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