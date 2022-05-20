العثور على كمية من مخدر الكوكايين داخل محطة الكهرباء بالخمس

20 مايو، 2022 6:48 م
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العثور على كمية من مخدر الكوكايين
العثور على كمية من مخدر الكوكايين

أخبار ليبيا 24

قالت وزارة الداخلية، بحكومة الدبيبة، إنه تم العثور على كمية من مخدر الكوكايين داخل محطة الكهرباء الخمس.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه من خلال عمل أعضاء فرع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية الخمس. والقيام بجولات تفتيشية داخل محطة الكهرباء الخمس.

فقد عثر أعضاء الفرع على كمية من المخدرات نوع كوكايين. مخبأة داخل حقيبة خلف أسوار المحطة وتقدر الكمية بحوالي 30 كيلو جرام.

العثور على كمية من مخدر الكوكايين
العثور على كمية من مخدر الكوكايين

وعلى الفور، وفق البيان، تم التواصل مع قسم البحث الجنائي بمديرية أمن الخمس. واتخاذ الاجراءات القانونية وتسليم المضبوطات إليهم، وتم إخطار النيابة العامة المختصة.

وتحتل ليبيا، طوال السنوات الماضية، بعد ثورة فبراير 2011، مستوى متقدم في الجريمة، وتنوع أشكالها. وظهور العديد من التشكيلات العصابية الإجرامية.

20 مايو، 2022 6:48 م
7

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