أردوغان: تجاوزنا خلافاتنا مع السعودية والإمارات

20 مايو، 2022 5:48 م
18
أردوغان يزور السعودية
أردوغان يزور السعودية

أخبار ليبيا 24

أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، الخميس أن خلافات بلاده مع السعودية والإمارات انتهت، وتم تجاوزها. وأن لأنقرة قواسم مشتركة مع الرياض وأبو ظبي.

وأشار أردوغان في كلمة ألقاها بالمجمع الرئاسي إلى أن خلافات تركيا مع السعودية والإمارات. “خلافات داخل الأسرة الواحدة، وأنه تم تجاوزها، ووضعنا خططا لتطوير سريع للعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة والصناعات الدفاعية والثقافة والسياحة. ونتخذ خطوات لذلك”.

وقال إن العلاقات مع السعودية أيضا تسير في اتجاه أكثر إيجابية. معربا عن ثقته بأن المسار الذي بدأته تركيا تجاه البلدين سيقدم مساهمات مهمة للغاية. سواء على الصعيدين التجاري أو السياسي.

يشار أن الرئيس التركي زار خلال الشهرين الماضيين السعودية والإمارات، بعد سنوات من الخلافات مع البلدين.

20 مايو، 2022 5:48 م
18

مقالات ذات صلة

اجتماعات القاهرة

وكالة نوفا : مصادر ليبية ترهن على إمكانية إجراء الانتخابات نهاية هذا العام

20 مايو، 2022 7:32 م
جدري القرود

بريطانيا توفر لقاح مرض “جدري القرود”

20 مايو، 2022 7:07 م
مرسيدس كوبيه

“مرسيدس كوبيه” من العام 1955 تباع بـ143 مليون دولار

20 مايو، 2022 6:55 م
العثور على كمية من مخدر الكوكايين

العثور على كمية من مخدر الكوكايين داخل محطة الكهرباء بالخمس

20 مايو، 2022 6:48 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى