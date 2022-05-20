أردوغان: تجاوزنا خلافاتنا مع السعودية والإمارات

أخبار ليبيا 24

أعلن الرئيس التركي رجب أردوغان، الخميس أن خلافات بلاده مع السعودية والإمارات انتهت، وتم تجاوزها. وأن لأنقرة قواسم مشتركة مع الرياض وأبو ظبي.

وأشار أردوغان في كلمة ألقاها بالمجمع الرئاسي إلى أن خلافات تركيا مع السعودية والإمارات. “خلافات داخل الأسرة الواحدة، وأنه تم تجاوزها، ووضعنا خططا لتطوير سريع للعلاقات الثنائية في مجالات التجارة والصناعة والصناعات الدفاعية والثقافة والسياحة. ونتخذ خطوات لذلك”.

وقال إن العلاقات مع السعودية أيضا تسير في اتجاه أكثر إيجابية. معربا عن ثقته بأن المسار الذي بدأته تركيا تجاه البلدين سيقدم مساهمات مهمة للغاية. سواء على الصعيدين التجاري أو السياسي.

يشار أن الرئيس التركي زار خلال الشهرين الماضيين السعودية والإمارات، بعد سنوات من الخلافات مع البلدين.