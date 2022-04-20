وزيرة خارجية ألمانيا: برلين لم تكشف عن جميع الأسلحة المرسلة إلى أوكرانيا

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قالت، وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بربوك، إن برلين اختارت عدم الإعلان عن جميع الأسلحة التي أرسلتها لدعم أوكرانيا.

وأضافت، في مؤتمر صحفي في ريجا مع نظيرتها اللاتفية، أن ألمانيا ستساعد كييف في الحفاظ على أنظمة أسلحة أكثر تقدمًا قد تشتريها وتدريب الجنود على استخدامها.

وقالت، “لقد سلمنا صواريخ ستينجر المضادة للدبابات وأشياء أخرى لم نتحدث عنها أبدًا علنًا، لذا يمكن أن تتم عمليات التسليم هذه بسرعة”.

وأجابت بربوك، ردا على سؤال عما إذا كانت ألمانيا سترسل نظامها المدفعي، بي زد اتش 2000. والذي يقول بعض الخبراء إن أوكرانيا بحاجة إلى شن هجوم مضاد ضد القوات الروسية في منطقة دونباس،. أن ألمانيا ستدرب جنود كييف على استخدام وصيانة أنظمة أكثر تقدمًا والتي قد تحصل عليها من غيرها. الدول المتحالفة أو شراء صريح.

وقالت، “إذا قام شركاؤنا بتسليم مدفعية لم نعد قادرين على تقديمها، فسنساعد في التدريب والصيانة”.