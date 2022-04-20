هذا ما ناقشته وليامز مع السفير التركي لدى ليبيا

20 أبريل، 2022 8:20 م
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أخبار ليبيا 24 – خبر

التقت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز،اليوم الأربعاء. بسفير تركيا لدى ليبيا كنعان يلماز، لمناقشة الوضع الراهن في ليبيا، وفق ما أوردت عبر حسابها الرسمي على “تويتر”.

وقالت وليامز، في تغريدة عبر حسابها على موقع التواصل “تويتر” انتهزت الفرصة لإطلاع السفير يلماز . على نتائج اجتماع اللجنة المشتركة لمجلس النواب المشترك ومجلس الدولة، الذي عقدته في القاهرة في 13- 18 أبريل. من أجل إعادة بناء توافق على إطار دستوري متين يمكن من إجراء الانتخابات الوطنية وفق إطار زمني محدد.

وتابعت المستشارة الأممية “كما ناقشنا أهمية ضمان تنسيق وتوحيد جميع الجهود الدولية المعنية بليبيا” .

20 أبريل، 2022 8:20 م
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