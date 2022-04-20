مواصفات ومزايا .. جينيسيس G90 2022

أخبار ليبيا 24

إذا كنت تتشوق لشراء سيارة سيدان فاخرة كبيرة ومريحة. فيمكنك إنفاق أموال طائلة على سيارة “أودي” أو “بي إم دبليو” أو “مرسيدس- بنز”. أو يمكنك دفع مبلغ أقل مقابل اقتناء سيارة جينيسيس G90 من شركة جينيسيس الكورية المملوكة من قبل مجموعة هيونداي موتور. وإعادة المدخرات إلى حسابك المصرفي.

جديد جينيسيس G90

لم يطرأ على جينيسيس G90 الجديدة 2022 أية تغييرات جذرية، لكن المقصورة الفسيحة المبطنة بشكل أنيق يشي بمزيد من التفاصيل. قد تكون واحدة من بين الفوارق الملحوظة في جينيسيس G9. فضلا على ميزات مساعدة السائق التي جاءت بالجملة، إن جاز التعبير.

المواصفات

المحرك وناقل الحركة والأداء

يعد محرك V-6 بسعة 3.3 لتر مع شاحن توربيني بقوة 365 حصانًا بمنزلة إنجاز مفرط. حيث يتوافق مع تسارع محرك V-8 بسعة 420 حصانًا بسعة 5.0 لتر . والذي يمكنه أن يقطع مسافة من صفر إلى 60 ميلاً في الساعة.

يجيء كلا المحركين مقترنا بناقل حركة أوتوماتيكي سريع الاستجابة بثماني سرعات ويوفران إما دفعًا خلفيًا وإما دفعًا رباعيًا.

على الرغم من أن سيارة جينيسيس G90 لا تتسارع بسرعة منافسيها من السيارات الأخرى. فلن يتركك محرك V-6 أو V-8 لك الرغبة في الحصول على المزيد من القوة.

يسود الهدوء والراحة في أثناء القيادة، ولا يمكن أن يشعر ركاب السيارة بالارتباك أثناء سيرها على الطريق المتعرجة. وتثير الرحلة الناعمة التي تقوم بها بتلك السيارة في رأسك أفكارًا عن سيارة “بويكس” الأمريكية من سبعينيات القرن الماضي. ولكن ليس بالضرورة بطريقة سيئة. باختصار ستتمتع وأنت تقود تلك السيارة على الطرق الوعرة، وستتمتع بالهدوء والراحة عند قيادتها على الطريق السريع.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب. ولكن التوجيه الدقيق والخفيف لعجلة القيادة سيمنحك شعورا بالسلاسة والإقبال على الحياة حقًا.

ترشيد الوقود

تحقق بعض السيارات الفاخرة الحديثة اليوم كفاءة مذهلة، لكن أرقام الاقتصاد في استهلاك الوقود في سيارة جينيسيس G90 متوسطة.

محرك V-8 الاختياري لديه نهم في استهلاك الوقود بشكل خاص، ولكن في الاختبارات الرسمية. تجاوزت السيارة ذات المحرك V-6 أرقام وكالة حماية البيئة الأمريكية.

فقد قطعت السيارة 27 ميلاً في الجالون على طريق الاختبار البالغ طوله 200 ميل.

وهذا أفضل بنسبة 10 % من رقم الطريق السريع المحدد من قبل وكالة حماية البيئة الأمريكية. لكنه أقل بكثير من كفاءة الوقود على الطرق السريعة في العالم الحقيقي التي أظهرتها سيارة كاديلاك CT6 وسلسلة بي إن دبليو7.

التصميم الخارجي

لعل أهم ما يميز سيارة جينيسيس G90 هو شبكتها الكبيرة نسبيًا، والتي تأخذ شكل مثلث. علاوة على ما زُودت به من مصابيح أمامية منقسمة. ومن حيث الحجم. تبدو السيارة ذات مظهر مهيب، وهو المظهر المعياري في كل السيارات الفارهة.

أما عن الهيكل الخارجي للسيارة فهو مميز وجذاب، لكن جوانب السيارة التي تبدو ضخمة هي ما يخطف الانتباه. وبدرجة أكبر من الواجهة الأمامية للسيارة.

تتوافر السيارة بعجلات معدنية مقاس 19 بوصة. ناهيك عن وجود مصدات أمامية وخلفية تأخذ نفس لون الهيكل.

التصميم الداخلي

تمتاز المقصورة بجلد “نابا” الشهير، والجلد المدبوغ، والخشب، والمعدن المصقول، وهو ما يمنحك شعورا غنيا وراحة لا توصف. حتى لو كان تصميمها أقل جودة مقارنة ببعض السيارات المنافسة.

تحرج جينيسيس G90 المنافسين ذوي الأسعار المرتفعة من خلال توفير ميزات مثل المقاعد الأمامية المُدفأة والمبردة. وشاشة عرض أنيقة مثبتة على الزجاج الأمامي، ومعدات قياسية لمظلة الشمس الخلفية تعمل بالطاقة بدلاً من الخيارات المكلفة.

وبما يتناسب مع سيارة سيدان فاخرة كاملة الحجم، فإن المقعد الخلفي الفخم في السيارة هو مكان جميل. وهناك متسع كبير للتمدد، على الرغم مما قد توحي به أبعاد السيارة.

لا توفر جينيسيس ولا أي من منافسيها مقاعد خلفية قابلة للطي. وبالتالي فإن صندوق الأمتعة الواسع هو كل مساحة الشحن التي ستحصل عليها في تلك السيارة.

يوجد ممر خلف مسند الذراع الخلفي الأوسط لحمل الأشياء الطويلة والضيقة مثل الزلاجات. الكونسول الوسطي الخاص بالسيارة من بين الأكبر في فئته. لكن جيوب الباب صغيرة. حجم المقصورة سهل الاستخدام أمام ناقل الحركة مناسب لحمل الهاتف الذكي.

المعلومات والترفيه والاتصال

لم تقتصر جينيسيس g90 مواصفات على ما سبق، ولكن زُودت السيارة . كذلك بشاشة اللمس القياسية مقاس 12.3 بوصة واضحة ونقية، ويمكن استخدام مقبض التحكم المركزي بها مع الأزرار والمقابض الصلبة على لوحة القيادة لجعل التنقل بين القوائم المختلفة أمرًا سهلاً.

وعلاوة على ذلك زُودت السيارة أيضا بخاصية “آبل كار بلاي” Apple CarPlay. وكذلك التطبيق المخصص لاستخدام جهاز أندرويد في السيارة “آندرويد أوتو” Android Auto . ناهيك عن لوحة شحن الهواتف الذكية اللاسلكية ونظام استريو Lexicon المكون من 17 مكبرًا.

المميزات

تضم سيارة جينيسيس G90 العديد من المزايا التي تشجع العملاء على اقتنائها وتفضيلا على سيارات أخرى منافسة، ومن بينها ما يلي:

مقصورة ذات تصميم فخم وبأجود المواد الخام

متانة المقاعد الجلدية وجودتها العالية

السيارة تشتمل على الكثير من معايير السلامة والأمان

العيوب

تقنية المعلومات والترفيه قديمة إلى حد ما، ومن ثم فهي تتخلف عن الفئات الأكثر حداثة في سيارات الصالون الألمانية

دواسة الفرامل ليست ثابتة كما نفضل، ولكنها ليست طرية للغاية أيضًا.

لا توفر السيارة ولا أي من منافسيها مقاعد خلفية قابلة للطي

لا يوجد منها طراز هجين

ارتفاع السعر، مقارنة بسيارات آخرى منافسة.