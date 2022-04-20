ممثلي القيادة باللجنة العسكرية يدينون تجاهل حكومة الوحدة لتضحيات الجيش في مكافحة الإرهاب بيان إدانة للجنة العسكرية للهجوم الإرهابي على معسكر للجيش في أم الأرانب

أخبار ليبيا24

دعا، ممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة باللجنة العسكرية (5+5) مجلس النواب والأمم المتحدة والمجتمع الدولي تحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث من عبث في ليبيا وما ستؤول إليه من مخاطر نتيجة ما تقوم به حكومة الوحدة برئاسة عبدالحميد الدبيبة من أعمال وممارسات.

جاء ذلك، في بيان إدانة ضد الهجوم الإرهابي لداعش على معسكر الدوريات الصحراوية بأم الأرانب التابعة للواء طارق بن زياد المعزز، والذي تبناه تنظيم داعش.

وانتقد أعضاء اللجنة تجاهل حكومة الوحدة “لتضحيات” القوات المسلحة ودورها في مكافحة الإرهاب والتعرض للعمليات الانتحارية الإرهابية.

وقال، ممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة باللجنة العسكرية (5+5)، إنه “في الوقت الذي تقوم به. القوات المسلحة العربية الليبية بمكافحة الإرهاب والتعرض للعمليات الانتحارية الإرهابية نرى الحكومة المنتهية الولاية تتجاهل تضحيات أبطال القوات المسلحة وتقوم بإيقاف مرتباتهم وصرف ميزانية القوات المسلحة العربية الليبية”.

وفجر، تنظيم داعش الإرهابي، الإثنين، سيارة مفخخة عن بعد قرب البوابة الرئيسية لمركز الدوريات الصحراوية بمنطقة أم الأرانب جنوب غرب ليبيا. وقالت مصادر، في تصريح لأخبارليبيا24، إن التفجير الإرهابي أسفر عن سقوط جريحين فقط.

تعليق أعمال اللجنة العسكرية

وسبق لممثلي القيادة العامة للقوات المسلحة في اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) أن أعلنوا. تعليق أعمال اللجنة وإيقاف جميع أوجه التعاون مع حكومة الوحدة ومكوناتها. وأكدوا أن أعمال اللجنة ستبقى معلّقة إلى حين تحقيق مطالبها.

كما حذّروا، في بيان يوم 09 أبريل الجاري، من “انقسام سياسي سيؤدي. إلى انهيار اقتصادي واجتماعي وأمني” في ليبيا. واتهموا الدبيبة بأنه “عمل على النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين”. وأنه “نكث عهده بشأن عدم ترشحه للانتخابات وعمل على عرقلتها بحجج واهية”.

كما انتقدوا ممارسات وتصرفات الدبيبة وحملوه مسؤولية تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأمنية. بالبلاد وعودة الانقسام السياسي، بسبب عدم انصياعه لقرارات البرلمان وتسليمه السلطة لحكومة الاستقرار. إضافة إلى اتهامه بخرق وقف إطلاق النار عبر إيقاف مرتبات منتسبي الجيش. لمدة 4 أشهر مقابل صرف أموال طائلة للميليشيات المسلحة لتأمين حمايته.