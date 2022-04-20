مجتمع| بين منزل العائلة والاستقلالية.. آراء متباينة حول أين يحب الليبيون الإفطار في شهر رمضان؟

أخبار ليبيا 24 – مجتمع

تأتي مع رمضان كثير من المشاعر الروحانية التي تزيد من الألفة بين الأقارب وأفراد العائلة، ويشهد هذا الشهر جلسات عائلية في واحد من الطقوس التي لا يمكن أن تختفي في الشهر الكريم، فرمضان هو قرة عين الصائمين، وموسم البركات والخيرات.

ومن أهم مظاهر الاحتفال بالشهر الفضيل في ليبيا هي اللمة العائلية التي تجمع شمل الأهل والأقارب والمعارف والأصدقاء.. وتعيد تواصلهم، في جو تسوده روح التسامح والمودة والمحبة الربانية.

وتنشر التجمعات العائلية في شهر رمضان عاطفة المحبة والتاريخ المشترك وعاطفة الشعور بالرضا والسعادة.. فالشعور بوجود العائلة معاً يؤثر إيجاباً في العائلة من الناحيتين النفسية والاجتماعية.

ويعد وجود الأسرة شكل من أشكال الدعم النفسي والاجتماعي لأفرادها كافة، الصغار منهم والكبار.. فإذا توافرت هذه العائلة فسيشعرون بالسعادة والرضا، حيث إن لمة العائلة في شهر رمضان أو غيره من الأيام تعود بالصحة النفسية على الإنسان

أخبار ليبيا 24 طرحت سؤالاً على متتبعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمعرفة إن كان يفضل الليبيين أن تكون مأدبة الإفطار مع العائلة. فكان السؤال: “هل تفضلوا الاستقلال وترمضنوا بروحكم ولا في حوش العيلة؟” فكانت الآراء متباينة بين من يفضل الإفطار منزله ومن يفضل ذلك مع العائلة.

تقول المشاركة، الامل نور: “عندما يغيب الأب والأم عن العائلة ويغيبهم الموت لا تكون هناك عائلة أصلا”.

أما المشاركة، أم عاصم محمد، فترى أن الاستقلال والحرية في كل أمور الحياة وفي كل وقت جيدة.. في إشارة إلى عدم استحباب اللمة العائلية.

وفي رأي مخالف ترى المشاركة، الواثقه بالله، أن اللمة الأسرية في شهر رمضان جميلة.. مؤكدة أنها تحب اللمة العائلية.

أما المشاركة اميرة زوجي، فأكدت أنها تفضل الإفطار في شهر رمضان في منزلها لما له من خصوصية.

وفي رأي ليس ببعيد قالت المشاركة، رونق الجبل: “أفضل الاستقلال والإفطار منزلي”.. لافتة أن اللمة في منزل العائلة تكون بين الفينة والأخرى ليس بشكل دائم.

أما المشارك، Abdelghani Ahmadnaser فيرى أن شهر رمضان هو اللمة العائلية.

وفي رأي متطابق رأى المشاركين، بدلم تارقي، و Ẫḃȡẫĺřħḿẫň Ễḃřẫħim أنهما يفضلان الإفطار في منزل العائلة.

أما المشاركة، فله فله، تقول أنها تفضل الاستقلال في شهر رمضان لافتة أنها تفضل الإفطار في منزلها.

وفي رأي آخر قال المشارك، Mustafa A Elmahdi أنه يفضل الإفطار مع الجيران والأصدقاء.