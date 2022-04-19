قال إن حكومة باشاغا ولدت ميتة.. الدبيبة يجدد اتهامه لمجلس النواب بالتزوير

أخبار ليبيا24

جدد، رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، اتهامه لمجلس النواب الليبي بالتزوير بشأن تكليف الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاغا.

جاء ذلك في تصريحات أوردها المتحدث باسم الحكومة، محمد أحمودة. في ختام الاجتماع العادي الخامس لمجلس وزراء حكومة الوحدة. وقال الدبيبة، إن “ما نتج بطبرق تحت مسمى حكومة قد ولد ميتا لأنه كان نتاج التزوير وفقدان الشرعية”.

واعتبر الدبيبة، أن “ليبيا بين تيارين. تيار يريد إجراء الانتخابات واجراءها في أسرع وقت ممكن. وتيار يريد التمديد والمماطلة والتعطيل حتى يستمر في السلطة”.

وقال، هناك “تيار يريد البناء والتطوير عودة عجلة الحياة لكل مناحي الدولة، وتيار آخر متورط في الحروب والانقسامات والصرعات واستمرار الأزمة التي تسبب فيها، من شهداء وضحايا خلال السنوات العشر الماضية”.

وأضاف الدبيبة، أن “محاولة حصر المشكلة في محاولة الدخول للعاصمة والدخول لمقرات الحكومة ما هو إلا قفزة على الحقيقة التي تقول “ما بنى باطل فهو باطل”.

وأكد الدبيبة، أن حكومة الوحدة مستمرة في أداء مهامها بشكل طبيعي إلى حين التسليم لحكومة منبثقة عن سلطة تشريعية منتخبة.

الدبيبة يدين إيقاف النفط

وقال الدبيبة، “ندين بشدة الاعتداء على المرافق النفطية وإيقاف إنتاج النفط وتصديره”. واعتبر أن ذلك “تكرار لعمل إجرامي لا يقبله به كل أبناء الشعب الليبي”.

كما أضاف، أن “هذه الواقعة ستؤدي لارتفاع سعر شراء العملة الأجنبية، وأسعار البضائع والسلع الغذائية والعلاج، وتعطل لنفقة الطلبة الدارسين بالخارج”.

وقال الدبيبة، إن “وراء هذا الفعل الإجرامي هم نفسهم الطبقة السياسية، التي تسعى للتمديد وإفشال الانتخابات من خلال التمكين لسلطة انتقالية جديدة وعندما فشلوا في ذلك أوقفوا تصدير النفط”.

وأضاف، ” نطالب النائب العام بفتح تحقيق فوري في هذا الاعتداء ووجهنا تعليماتنا للأجهزة الأمنية والعسكرية بالتعامل مع هذه الأزمة.”

وقال الدبيبة، إن ” إيقاف إنتاج النفط وتصديره سبقه تجميد للميزانية العامة من قبل رئاسة مجلس النواب لتعطيل المشروعات التي انطلقت في كل أنحاء ليبيا”.

وأضاف، أن “ميزانية التنمية في ليبيا معطلة منذ 4 أشهر بإجراءات تعسفية غير قانونية. والمشروعات المستمرة الآن بمختلف المدن الليبية يتم تمويلها بمخصصات السنة الماضية”.

وقال، “أخاطب كل المعرقلين للحياة في ليبيا بأن يتخلوا عن المناكفة والصرعات التي يريدون افتعالها من جديد . وأنوه بأنني سأتوجه بحديث خاص للشعب الليبي خلال الأيام القادم عن الانتخابات والمسائل التي تعرقل هذه الانتخابات”.