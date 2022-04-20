عقب هجوم الناظوري..شعارات مناهضة لشورى بنغازي في مصراتة

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تداول مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي صورة في أحد شوارع مدينة مصراتة لشعارات ضد مجلس شورى بنغازي الإرهابي.

مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي. أكدوا أن الشعارات تمت كتابتها عقب هجوم نفذه إرهابي في شورى بنغازي يدعى صدام الناظوري ضد شرطة زليتن أمس الثلاثاء.

كما أنه جاء بعد أيام من موافقة حكومة الوحدة الوطنية. على تخصيص جزء من 35 مليون دينار لهم من مساعدات مخصصة لهاربين بنغازي.

وكان الهارب من بنغازي التابع لمجلس شورى بنغازي الإرهابي المدعو صدام الناظوري شن هجومًا على شرطة زليتن عقب محاولة إيقافه في قضية سرقة وسطو.

والناظوري إرهابي تابع لمجلس شورى بنغازي هارب إلى زاوية المحجوب بمصراتة و مطلوب للأمن الداخلي في بنغازي.

وتحصل الناظوري على رتبة نقيب في يونيو الماضي ضمن الدفعة التي خرجتها وزارة الدفاع بحكومة الوحدة من الكلية الجوية مصراتة حيث أثارت الكثير من الجدل بشأنها.