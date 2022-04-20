عثمان عبدالجليل: الحكومة الليبية ستعقد الخميس اجتماعها العادي الأول في سبها

20 أبريل، 2022 11:50 م
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أخبار ليبيا 24

أكد الناطق باسم الحكومة الليبية، عثمان عبدالجليل، أن مجلس وزراء الحكومة الليبية سيعقد اجتماعه العادي الأول غدا الخميس بمدينة سبها.

ولفت عبدالجليل إلى أن الاجتماع سيناقش عدة بنود أهمها البرنامج الحكومي وإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة.

وأكد المتحدث باسم الحكومة أن الاجتماع يأتي قبيل مباشرة الحكومة عملها من مقارها بالعاصمة طرابلس.

وجدد عبدالجليل التزام الحكومة بانتهاج الخيار السلمي لاستلام مهامها وفقا للقانون.. لافتا أنه سيتم عقد مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع.

20 أبريل، 2022 11:50 م
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