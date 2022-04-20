حيدر السائح: مرض الجذام تحت السيطرة وعلاجه متوفر ولاداعي للخوف

أخبارليبيا24

أكد مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السايح إن مرض الجذام تحت السيطرة وعلاجه متوفر ولاداعي للخوف.

وأضاف السايح أن مايشاع بأنه عودة للمرض، هذا غير صحيح لأن هذا المرض من الأمراض المستوطنة في ليبيا.

وأوضح. أن المركز الوطني لمكافحة الامراض يشتغل وفق خطة استئصال مرض الجذام من البلاد.

وأشار مدير المركز إلى أن الحالة التي تم ذكرها هي حالة مشخصة منذ شهر مارس وهي تتماثل للشفاء وبوضع مستقر.

وأفاد السايح أن الحالة التي تم أخذ عينة منها. وهي لنفس المريض المشخص منذ شهر مارس، وليس لثلاثة مرضى كما كان مكتوبًا.

وذكر أن عدد الحالات في ليبيا بالكامل هم ثلاثة حالات. حالتين في المنطقة الشرقية وحالة واحدة في المنطقة الغربية.