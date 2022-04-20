للوصول لحل نهائي للأزمة الليبية .. المنفي يستقبل القائم بأعمال رئيس البعثة الأممية ومستشارة الأمين العام

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التقت المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز اليوم الأربعاء رفقة القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق أعمالها ريزدون زينينغا. برئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبي الرئيس عبد الله اللافي وموسى الكوني .

وتم خلال اللقاء، استعراض جهود المجلس الرئاسي، والجهود الأممية مع الأطراف السياسية المختلفة. بهدف مناقشة الخيارات المختلفة لإنجاح العملية السياسية، والمحافظة على الاستقرار في البلاد، وبحث سُبل المحافظة على ما أنجزته اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، واستمرار عملها بكامل أعضائها.

1/3 كان من دواعي سروري أن ألتقي، اليوم، برفقة القائم باعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ومنسق اعمالها السيد ريزدون زينينغا، برئيس المجلس الرئاسي سعادة السيد محمد المنفي ونائبي الرئيس السيد عبد الله اللافي والسيد موسى الكوني، pic.twitter.com/3liwvZmYjk — Stephanie Turco Williams (@SASGonLibya) April 20, 2022

كما أطلعت مستشارة الأمين العام، المجلس الرئاسي، على نتائج لقاءات القاهرة بين مجلسي النواب والدولة. بشأن المسار الدستوري والخطوات المتخذة في اتجاه التوافق.

وجدد المجلس الرئاسي، دعوته لجميع المشاركين في العملية السياسية، بضرورة تغليب مصلحة الوطن. معتبراً أن التوافق هو مفتاح الوصول إلى حل نهائي للأزمة الليبية، وتحقيق السلام والمصالحة الوطنية وإعادة بناء الدولة. على أسس الأمن والعدل والقانون.

وأكد المنفي، خلال اللقاء على استمرار العمل لإنجاح العملية السياسية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية. التي يتطلع إليها كل الشعب الليبي، مشيداً في ذات الوقت بجهود الأمم المتحدة، في دعم المسار السياسي.

من جهته أكد، القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”زينينغا”، والمستشارة الأممية، “ستيفاني ويليامز”. التزام البعثة بمواصلة الجهود لإيجاد حل للأزمة السياسية الراهنة. مشيدين بجهود المجلس الرئاسي في تقريب وجهات النظر. بين كل الأطراف المشاركة في العملية السياسية.

وناشد “زينينغا” المجلس الرئاسي، بالتدخل لحل الإشكالية التي أثارها عدد من أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5. بشأن المرتبات المتوقفة لمنتسبي المؤسسة العسكرية، معرباً عن أمله في استئناف عمل اللجنة في وقت قريب.