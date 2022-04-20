الدبيبة: الحكومة الجديدة ولدت ميتة نتاج تزوير وفقدان شرعية

أخبارليبيا24

قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة. اليوم الأربعاء، إن ما نتج بطبرق تحت مسمى حكومة قد ولد ميتا لأنه كان نتاج التزوير وفقدان الشرعية.

وأضاف الدبيبة في اجتماع مجلس الوزراء. أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في أداء مهامها بشكل طبيعي. إلى حين التسليم لحكومة منبثقة عن سلطة تشريعية منتخبة.

وأوضح. أن محاولة حصر المشكلة في محاولة الدخول للعاصمة والدخول لمقرات الحكومة. ماهو إلا قفزة على الحقيقة التي تقول ما بني على باطل فهو باطل.

وأدان رئيس الحكومة. بشدة الاعتداء على المرافق النفطية وإيقاف إنتاج النفط وتصديره. فهو تكرار لعمل إجرامي لا يقبل به كل أبناء الشعب الليبي.

وأفاد الدبيبة. أن هذه الواقعة ستؤدي لارتفاع سعر شراء العملة الأجنبية. وأسعار البضائع والسلع الغذائية والعلاج. وتعطيل لنفقة الطلبة الدارسين بالخارج.

وذكر رئيس الحكومة. أن وراء هذا الفعل الإجرامي هم نفسهم الطبقة السياسية. التي تسعى للتمديد. وإفشال الانتخابات من خلال التمكين لسلطة انتقالية جديدة. وعندما فشلوا في ذلك أوقفوا تصدير النفط.

وطالب النائب العام. بفتح تحقيق فوري في هذا الاعتداء ووجهنا تعليماتنا للأجهزة الأمنية والعسكرية بالتعامل مع هذه الأزمة.

وأكد. أن إيقاف إنتاج النفط وتصديره. سبقه تجميد للميزانية العامة من قبل رئاسة مجلس النواب. لتعطيل المشروعات التي انطلقت في كل أنحاء ليبيا.

وأشار الدبيبة. إلى أن ميزانية التنمية في ليبيا معطلة منذ 4 أشهر بإجراءات تعسفية غير قانونية.

ولفت رئيس الحكومة. إلى أن المشروعات المستمرة الآن بمختلف المدن الليبية يتم تمويلها بمخصصات السنة الماضية.

وخاطب الدبيبة. كل المعرقلين للحياة في ليبيا بأن يتخلوا عن المناكفة والصراعات التي يريدون افتعالها من جديد.

وأضاف أن ليبيا بين تيارين. تيار يريد إجراء الانتخابات وإجراءها في أسرع وقت ممكن. وتيار يريد التمديد والمماطلة والتعطيل حتى يستمر في السلطة.

وتابع أن تيار يريد البناء والتطوير عودة عجلة الحياة لكل مناحي الدولة. وتيار آخر متورط في الحروب والانقسامات والصرعات واستمرار الأزمة التي تسبب فيها. من شهداء وضحايا خلال السنوات العشر الماضية.