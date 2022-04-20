الحداد إلى الدبيبة: هناك من يجر البلاد للحرب ونحن كعسكريين لن نسمح بجرنا لها هذه المرة

أخبار ليبيا24

رفض، رئيس أركان الجيش بحكومة الوحدة، الفريق محمد الحداد، استغلال العسكري للاقتتال للوصول إلى المناصب وتحقيق المشاريع.

وقال الحداد، في كلمة في اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة، إن هناك من يجر البلاد اليوم إلى الحرب ونحن كعسكريين لن نسمح بجرنا لها هذه المرة.

وجاءت كلمة الحداد، عقب حديث رئيس الحكومة، عبدالحميد الدبيبة، بتوجيه الجهات الأمنية والعسكرية التابعة بالتعامل مع أزمة النفط.

وقال الحداد، “رئاسة الأركان تنأى عن التجاذبات السياسية ولا دخل لنا فيها”. وأضاف، “أنا مستعد لأجوب البلاد واتوسل الجميع لمنع الحرب وإقناع الناس بأنه مضحوك عليك”.

وتابع، “أبنائنا الذين حملوا السلاح الآن موجودين في الشوارع وأصبحوا عالة على أسرهم. عندما تنتهي المشاريع الوحيدين الذين يجدوا أنفسهم منبوذين هم المسلحين سواء فرادى أو مؤسسات”.

وقال، رئيس أركان الجيش بحكومة الوحدة، “كنا نقود في قارات والآن أصبحنا مرتعة”. وطالب بالمحافظة على الاستقرار الحالي للوصول إلى تغيير حقيقي.