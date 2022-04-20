أمن بنغازي: ضبط مجرم خطير مطلوب في قضايا عدة

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي اليوم الأربعاء. أن قسم التحريات العامة نجح في القبض على مجرم خطير من ذوي السوابق.

وأوضحت المديرية أن المقبوض عليه هارب من السجن ومطلوب لدى عدة مراكز على ذمة قضايا الشروع في القتل.

في اطار الخطة الموضوعة من قبل السيد رئيس قسم التحريات#رائد_فوزي_الفايدي لضبط الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة و

وأضافت. أنه عقب ورود معلومات عن شخص من ذوي السوابق. ويُدعى (ع.م.م) من مواليد 1977 هارب من مؤسسة الاصلاح والتأهيل (سجن الكويفية). ومطلوب لدى القضاء على ذمة قضايا.

وذكرت أنه من هذه القضايا. الرماية على مواطن بواسطة سلاح ناري. وطعن مواطن آخر بواسطة سلاح أبيض. ومطلوب ايضا لدى مركز شرطة العروبة لعدة محاضر.

واشارت إلى أنه تم انتقال أعضاء التحريات لأماكن كان يتردد عليها حسب المعلومات الواردة وتم مشاهدة الشخص سالف الذكر بمنطقة السلماني.

ولفتت المديرية. إلى أنه تم إعداد كمين له وعند محاولة ضبطه من قبل أعضاء التحريات. قام بمقاومة أعضاء التحريات بسلاح أبيض (موس فرش) وتم التعامل معه والقبض عليه والانتقال به إلى القسم.