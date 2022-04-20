أمن الزاوية تضبط شخصا يقوم بسرقة الأسلاك الكهربائية بمنطقة بن شعيب

20 أبريل، 2022 11:44 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن الزاوية، اليوم الأربعاء، القبض على أحد المتورطين في سرقة الأسلاك والكوابل الكهربائية بمنطقة بن شعيب.

وبحسب بيان المديرية، فإن وحدة البحث والضبط بمركز شرطة بن شعيب تحركت للقبض على أحد المُبلغ عنهم.. كأحد السارقين للأسلاك والكوابل الكهربائية بالمنطقة، وجرى ضبط المتهم “م.س.أ.ك”.. وهو يقوم بفك التوصيلات والأسلاك لسرقتها في الطريق الرابط بين جزيرة الخويلدي والمداخل الأخرى للمنطقة.

وأوضحت المديرية أن القوة الأمنية ألقت القبض عليه وضبطت سيارته التي لا تحمل لوحات.. وجرى تبليغ واستدعاء موظفي الشركة العامة للكهرباء لتسليمهم الكوابل والأسلاك لإعادتها لوضعها السابق.

 

 

20 أبريل، 2022 11:44 م
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