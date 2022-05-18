وزير البيئة بحكومة باشاغا: الحكومة تنتظر اعتماد الميزانية للشروع في تنفيذ خططها

أخبار ليبيا 24

قال، وزير البيئة بالحكومة الليبية، محمد عبدالحفيظ، لوكالة أخبارليبيا24، إن الحكومة تنتظر اعتماد الميزانية العامة المقدمة لمجلس النواب في أقرب وقت حتى تشرع في تنفيذ خططها.

وأكد عبدالحفيظ، أن باعتماد الميزانية ستعمل الحكومة على حلحلة الأزمات الخدمية والبدء في معالجة الصعوبات. والتي من بينها تلك التي تواجه القطاع الصحي في سبها.

وجاء تصريح، الوزير خلال جولة لديوان رئاسة الوزراء للحكومة الليبية بالمنطقة الجنوبية تهدف إلى تقييم. ومتابعة وضع المؤسسات الصحية بمدينة سبها، ودراسة احتياجاتها حتى تتحسن جودة الخدمة الصحية المقدمة من خلالها.

وقدّمت الحكومة إلى مجلس النواب مقترحًا للميزانية العامة للدولة للعام 2022 تبلغ 94 مليارا و830 مليونا و515 ألفا. و200 دينار ليبي، وتتوزع على أربعة أبواب.

وناقش مجلس النواب الأسبوع الماضي مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022، لكنه لم يقرر بعد اعتمادها.

ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة الأسبوع القادم في مدينة سرت، والتي اتخذتها الحكومة الليبية، برئاسة فتحي باشاغا، مقرًا لها.