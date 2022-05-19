أجواء معتدلة على غالب مناطق ليبيا اليوم الخميس

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء معتدلة على غالب المناطق، اليوم الخميس، حيث تتراوح درجات الحرارة على المناطق الساحلية بين 21 و26 درجة مئوية، وعلى الدواخل بين 29 و33 درجة، فيما تشهد مناطق الوسط والجنوب درجات حرارة تتراوح بين 33 و39 درجة.

وحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز، اليوم، فمن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة انخفاضًا بسيطًا، غدًا، على بعض المناطق بحيث تكون الأجواء أكثر اعتدالًا، بينما تتكاثر السحب بداية من الغد على مناطق أقصى الشمال الشرقي مع احتمال لسقوط أمطار خفيفة على مرتفعات الجبل الأخضر.

رأس إجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:

– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر على بعض المناطق بداية من مساء اليوم.

في حين الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا غدًا.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 23 و26 درجة مئوية على المناطق الساحلية وبين 27 و32 على الدواخل.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده:

– حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحيانًا على الجبل الأخضر مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة من يوم الغد.

– الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة أحيانًا.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 21 و25 درجة على المناطق الساحلية، وبين 29 و33 درجة على الدواخل، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة:

حالة السماء: صافية إلى ظهور بعض السحب.

الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانًا ما يتسبب في إثارة الأتربة والرمال.

في حين درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 35 و39 درجة، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا.

الكفرة- السرير- تازربو:

– حالة السماء: صافية.

– الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

– درجات الحرارة القصوى: تتراوح بين 34 و37 درجة، وتسجل انخفاضًا طفيفًا غدًا.