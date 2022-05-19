لهذه الأسباب نجح الجيش المصري في دحر الإرهاب بسيناء .. “رغم حصاد الولاية”

أخبار ليبيا 24 – تقارير

لم ينجح التنظيم الإرهابي المسمى “ولاية سيناء” في تشويه صورة مصر أو جيشها الباسل، رغم حصاد الدم الذي نشره التنظيم مؤخرًا .

وقال التنظيم الإرهابي خلال تقريره الإرهابي “حصاد الدم” إن عملياته الإرهابية في سيناء خلفت 74 قتيلًا وجريحًا من المدنيين والعسكريين خلال 48 يومًا، وتضمنت تدمير آليتين وتفجير 10 عبوات ناسفة وتنفيذ 5 اغتيالات وعملية قنص وتفجير لخط الغاز واستهداف كمينين وتنفيذ 5 اشتباكات.

الحقائق تؤكد أن العمليات التي ادعى التنظيم الإرهابي تنفيذها خلال هذه الفترة لا تعتبر عودة للإرهاب في سيناء. بل مجرد محاولات بائسة لصرف الانتباه عن الإنجازات التي حققها الجيش المصري في أرض الفيروز خلال السنوات الماضية.

وحينما يتحدث العالم كله عن نجاح الجيش المصري في دحر الإرهاب، فهو ليس مجرد حديث. بل ثمار جهود بذلها رجال مصر خلال السنوات الماضية.

تطهير وتنمية سيناء

لم تكن خطة الجيش المصري لمواجهة الإرهاب تقتصر على المواجهة العسكرية. بل كانت خطة شاملة لتطهير أرض سيناء من الإرهابيين وقطع التمويل عنهم وإقامة مشروعات قومية ضخمة.

ورغم أن الإرهابيين يلجأون لحيل حروب العصابات ويحاولون الاختباء بين المدنيين، تمكن جيش مصر من دحر الإرهاب، والتف حوله وساعده جميع أهالي سيناء.

وفيما يخص المواجهات العسكرية، كانت أبرز جهود الجيش المصري لدحر الإرهاب إطلاق “العملية الشاملة – سيناء 2018”. والتي استهدفت القضاء على الإرهابيين في شمال سيناء، وبدأت في 9 فبراير 2018، وحققت نجاحًا كبيرًا.

وشاركت في تنفيذ العملية “القوات البحرية والقوات الجوية وقوات حرس الحدود والشرطة المصرية”. وكان دور القوات البحرية هو تشديد إجراءات التأمين على المسرح البحري بغرض قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية.

واستهدفت القوات الجوية بؤر وأوكار للعناصر الإرهابية في شمال ووسط سيناء. بينما عملت قوات حرس الحدود على زيادة إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية. و اضطلعت الشرطة المصرية بحماية المناطق السكنية وحماية مواطني شمال سيناء.

وخلال فترة وجيزة، وبتعاون كبير من أهالي سيناء، تمكن الجيش المصري من تطهير سيناء من الإرهاب. ومرت فترات طويلة جدًا من الاستقرار والهدوء، وفجأة حدثت مجموعة من العمليات الضعيفة. التي تؤكد أن ما تبقى من الإرهابيين هناك لا يجدوا مكانًا يتسع لهم ولا تمويلًا يساعدهم على تنفيذ عمليات كبيرة أو تحقيق أي إنجاز.

الإرهاب يحتضر

المقارنة بين قدرات الجيش المصري وفلول الإرهاب في سيناء محسومة قبل أن تبدأ. فالقوات المسلحة المصرية في المرتبة التاسعة بين أقوى 138 جيشًا حول العالم، وتملك 1054 طائرة حربية متنوعة. بينها 215 مقاتلة و88 هجومية و59 نقل عسكري، و294 مروحية “81 منها هجومية”.

كما تحوز مصر أكثر من 4.2 آلاف دبابة، و11700 مدرعة، و2100 مدفع ميداني، و1100 مدفع ذاتي الحركة. و1100 راجمة صواريخ.

وتضم البحرية 7 فرقاطات و7 طرادات و45 زورق دورية و31 كاسحة ألغام بحرية، إضافة إلى 8 غواصات منها 3 هجومية.