قنان: هناك نقاط عالقة بين اللجنتين تحتاج لحسم الخلاف

19 مايو، 2022 4:32 م
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سالم قنان
سالم قنان

أخبار ليبيا 24

أكد عضو لجنة النواب المشارك في مشاورات القاهرة سالم قنان. أن هناك بعض النقاط العالقة بين اللجنتين تحتاج لحسم الخلاف.

وقال إنهم سيبدأون اليوم بلوة ما اتفقت عليه اللجنتين، تمهيدا لرفعها إلى مجلسي النواب والدولة الإخواني. منوها إلى أنه لا يمكن لـ20 شخصا اتخاذ قرار نهائي بشأن إقرار القاعدة الدستورية في لقاءات ومفاوضات.

وأضاف قنان أن هناك نقاط تحتاج إلى إعادة صياغة مثل: المكونات، واللغة، وغيرها، وثمّة عدة اقتراحات بشأنها.

ولفت عضو اللجنة إلى أنظار الناس في ليبيا تتطلع إلى ضرورة إجراء الانتخابات، والمطالبة بإنهاء المراحل الانتقالية.

19 مايو، 2022 4:32 م
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