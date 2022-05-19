صيانة دوائر كهربائية تضررت جراء اشتباكات جنزور

أخبار ليبيا 24

قالت الشركة العامة للكهرباء أنها باشرت أعمال صيانة خمس دوائر لنقل الطاقة الكهربائية التي تضررت جراء الاشتباكات التي جرت، السبت الماضي، بالمنطقة المحاذية لمحطة كهرباء غرب طرابلس.

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم الخميس، أن أعمال الصيانة نفذتها إدارة صيانة خطوط الجهد الفائق الغربية.. التابعة للإدارة العامة لنقل الطاقة وبدأت يوم الإثنين.. وشملت صيانة دائرة طرابلس السراج “220 ك.ف”، ودائرة غرب طرابلس الزاوية “400 ك.ف”.

وأشار البيان إلى العمل حاليًا على صيانة دائرة غرب طرابلس الزاوية “220 ك.ف”.

وشهدت منطقة جنزور، السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين كتيبة “فرسان جنزور” وكتيبة “55” من ورشفانة.. بإمرة معمر الضاوي، التابعة لما يعرف بـ”جهاز الدعم والاستقرار”.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أمس الأربعاء.. إن تشغيل مشروع محطة غرب طرابلس الاستعجالي قد يتأخر من ثلاثة إلى أربعة أشهر.. وذلك بسبب تعرضه لأضرار جراء الاشتباكات التي شهدتها منطقة جنزور.