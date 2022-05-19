توافق بين صالح والمشري لإزاحة حكومتي الدبيبة و باشاغا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت مصادر سياسية ليبية مطلعة عن لقاء غير معلن جمع رئيس البرلمان عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري. في القاهرة، أسفر عن تفاهمات حول المسار الانتخابي.

وأوضحت المصادر بحسب وكالة “إرم نيوز”، أن الطرفين اتفقا على إزاحة حكومتي عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا. والذهاب نحو الانتخابات في غضون عام.

وجرى اللقاء بالتوازي مع الجولة الثانية من محادثات المسار الدستوري الذي ترعاه الأمم المتحدة.

تفاهمات أولية

وذكرت المصادر، أن اللقاء نجح في التوصل إلى تفاهمات أولية تنص على تعديل الإعلان الدستوري. بما يتيح إجراء انتخابات في غضون عام يشرف عليها المجلس الرئاسي باعتباره جهة محايدة.

وبحسب المصادر، فإن الاتفاق يقضي كذلك بإزاحة الحكومتين الحاليتين برئاسة عبد الحميد الدبيبة وفتحي باشاغا. وتشكيل حكومة مصغرة جديدة.

مخاوف

لكن المصادر لمحت إلى أن صالح أبدى مخاوف من تراجع المشري عن هذا الاتفاق كما حدث سابقا. إذ سبق أن توافق الرجلان على عدة مسائل قبل أن يتراجع رئيس المجلس الأعلى للدولة.

وقال عضو البرلمان في الوفد المشارك في محادثات القاهرة الهادي الصغير. إن اللجنة التي تقوم بمحادثات في القاهرة لم يتم إبلاغها بأي من هذه التطورات بعد. لكن ما يذهب إليه رئيس مجلس النواب في إطار المسار الدستوري هو التعديل الثاني عشر وهو ما نعمل عليه في هذه الجلسات التي ستنتهي يوم الجمعة. وستنقل النقاط الخلافية في مشروع الدستور لمجلسي النواب والدولة وعرضها على المجلسين ثم التصويت على هذه النقاط.

الذهاب لانتخابات

وأعلن ”المضي في هذا العمل، خصوصا وأن هناك تجانسا بين المجلسين“ وفق تعبيره.

وحول إمكانية إجراء الانتخابات في غضون عام، قال الصغير ”لا يمكن تحديد موعد للانتخابات في ظل الظروف الحالية، مازلنا نناقش النقاط الخلافية وعندما نتفق يمكن الذهاب لانتخابات“.

وأشار الصغير إلى أن ”مجلس النواب أعطى باشاغا الشرعية ولازلنا نؤمن بهذا، والحكومة ستعمل من سرت، ومجلس النواب سيجتمع في الأيام المقبلة في سرت لاعتماد الموازنة“.