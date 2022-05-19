تعرف على تطورات التحديث الجديد لنظام تشغيل iOS 15.5

أخبار ليبيا 24

أعلنت شركة أبل عن تحديث جديد على أنظمة iOS 15.5 و iPadOS 15.5. حيث تقدم من خلاله تحسينات على عدد من أبرز تطبيقات أبل الإلكترونية.

وبحسب موقع ” أبل دبليو دي” فأن التحديث الجديد بنظام التشغيل يقدم على عدة تطبيقات. من ضمنها خدمة الدفع الإلكتروني من أبل Apple Cash. وأيضًا إضافة تحسينات في إرسال وطلب تحويل الأموال بتجربة سلسة مع تطبيق Wallet.

كما قدمت تحسينات لتطبيق Podcasts، التي توفر من خلالها للمستخدمين مساحات تخزين إضافية على الآيفون. ويمكن أيضًا للمستخدم تحديد الحلقات الجديدة التي يتم تخزينها مع حذف تلقائي للحلقات القديمة.

نظام جديد للتشغيل

يشار إلى أن شركة أبل تعمل على اعتماد طريقة جديدة للتشغيل تُسهل على مستخدمي أنظمتها وذلك لمزيد من السرعة والسلاسة. حيث استبدلت عملية إدخال كلمة المرور بمعرف الوجه Face ID على iPhone.

وسوف يتم استخدامه أيضًا كأسلوب بديل للتسجيل في المواقع والتطبيقات، وذلك بداية من عام 2023 المقبل. لتوفير أعلى حماية للمستخدمين.