بايدن: ما حدث في بوفالو كان إرهابًا

أخبار ليبيا 24

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عملية إطلاق النار التي راح ضحيتها عشرة أشخاص في سوبرماركت في حي تقطنه غالبية من السود في بوفالو بشمال شرق الولايات المتحدة بالعمل الإرهابي.

وكتب بايدن على تويتر، “ما حدث في بوفالو كان إرهابًا وعلينا جميعًا أن نرفض الأكاذيب والبغضاء التي أججته”.

وندد الرئيس الأمريكي، في كلمة ألقاها في مدينة بوفالو، بأصحاب نظرية تفوق العرق الأبيض، وعن نشر الكراهية.

وقال بايدن، “إنني أدعو جميع الأمريكيين إلى رفض هذه الكذبة وأدين كل من ينشرها من أجل كسب السلطة والأصوات والمال”.

وتجمع سكان مدينة بوفالو بولاية نيويورك الأميركية، في وقفات احتجاجية حدادا على 10 أشخاص قتلوا برصاص شاب متعصب للعرق الأبيض.

قالت السلطات الأمريكية إن الشاب سعى عمدا إلى موقع فيه عدد كبير من الأشخاص السود. وقالت الشرطة إن المشتبه به، بايتون جندرون (18 عاماً)، قاد أكثر من 320 كيلومترا لتنفيذ الهجوم.

وقال رئيس بلدية بافالو بايرون براون إن المشتبه به وصل وهو يعتزم إزهاق “أكبر عدد ممكن من أرواح السود”.