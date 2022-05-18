باشاغا: لا أحد يجبرني على تقديم استقالتي

19 مايو، 2022 12:34 ص
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أخبار ليبيا 24

قال رئيس الحكومة الليبية، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، إنه ليس مجبرًا على تقديم استقالته من الحكومة، مشيرًا إلى أن اختياره لرئاسة الوزراء جاء بتوافق ليبي كامل.

وقال باشاغا، في مقابلة هاتفية مباشرة على تلفزيون المسار، “لا يوجد أحد يجبرني على تقديم استقالتي. على اعتبار اختياري كرئيس للحكومة بتوافق ليبي ليبي”.

وجدد باشاغا، تأكيده على أن الحكومة ستباشر أعمالها الأسبوع القادم من داخل مدينة سرت وستتواصل مع كل المدن والمناطق الليبية.

كما جدد، أن خروجه من العاصمة طرابلس فجر يوم الثلاثاء، جاء تفاديا لإراقة الدماء. وقال، “قررت الخروج من حفاظا على أرواح المدنيين”.

وأكد باشاغا، أن الحكومة ستواصل عملها وستقود ليبيا في المرحلة القادمة نحو الإصلاح، مشيرًا إلى أن الحكومة ستبدأ في اتخاذ الخطوات العملية وتهيئة الظروف وتقديم الخدمات من سرت لكل الليبيين دون استثناء.

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19 مايو، 2022 12:34 ص
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