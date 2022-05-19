“باشاغا”: سنقدم المتورطون في أحداث طرابلس إلى الجهات القضائية والدولية

أخبار ليبيا 24 – خبر

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا إنهم سيقدمون الأسماء المتورطة في اشتباكات طرابلس. إلى الجهات القضائية والدولية.

وأضاف باشاغا، في تصريحات صحفية، أنهم قرروا الخروج من طرابلس؛ تفاديا لإراقة الدماء وحفاظا على أرواح المدنيين. مؤكدا على أن الحكومة تريد دخول طرابلس سلميا، ولن تستخدم القوة رغم امتلاكها.

وفي سياق متصل، أوضح باشاغا أن الحكومة ستبدأ في عملها من مدينة سرت؛ لتقديم الخدمات لكل الليبيين دون استثناء.

وتابع أن الحكومة الليبية شملت الجميع ومايعاب عليها أنها لم تتشاور مع أي جهة خارجية. مشيرا إلى أنه لن يقدم استقالته، ولن يجبر على تقديمها إلابالطرق القانونية عبر مجلس النواب الذي كلفه.

وذكر باشاغا أن محافظ ليبيا المركزي الصديق الكبير يعتبر خارج الشرعية؛ لإنتهاء فترة ولايته. مشيرا إلى أن البنك المركزي البريطاني جمد مبلغ3 مليارات باوند من الأصول الليبية حتى التحقق من شرعية المحافظ.