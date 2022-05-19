باشاغا: بعض المؤسسات المالية تدعم العمليات العسكرية في طرابلس

أخبارليبيا24

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الخميس أن بعض المؤسسات المالية تدعم العمليات العسكرية في طرابلس.

وأضاف باشاغا خلال اتصال مع سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا. كارولين هورندال :”شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة إزاء ذلك”.

وأوضح التزام حكومته بمبدأ الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وسلامة المدنيين. مطالبًا المجتمع الدولي أن يقوم بدوره تجاه هذه التصرفات.

وقال رئيس الحكومة إنه ناقش مع هورندال التصعيد العسكري الذي أقدمت عليه جماعات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة منتهية الولاية.

وتابع باشاغا :”وأعربت عن شكري وتقديري للجهود التي تبذلها المملكة المتحدة في دعم المسار الديمقراطي وتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا”.

وكانت وقعت اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس الإثنين عقب وصول رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا إلى العاصمة في ساعات متأخرة من ليلة الإثنين.

الاشتباكات وقعت في عدد من الأحياء والمناطق بالعاصمة طرابلس أبرزها طريق الشط وقرجي وخلفت أضرارا في الممتلكات العامة والخاصة.