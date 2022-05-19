النفط يسجل ارتفاعا على أمل تحسين الطلب على الوقود بتخفيف القيود في شنغهاي

أخبار ليبيا 24

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، على أمل أن يؤدي التخفيف المخطط للقيود في شنغهاي إلى تحسين الطلب على الوقود. في حين طغى استمرار المخاوف بشأن الإمدادات العالمية المحدودة على المخاوف من تباطؤ النمو الاقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يوليو 1.32 دولار أو 1.2 بالمئة إلى 110.43 دولار للبرميل بعد أن هبطت بأكثر من دولار في وقت سابق من الجلسة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر يونيو 62 سنتًا، أو 0.6 بالمئة، إلى 110.21 دولارًا للبرميل. لتتعافى من خسارة مبكرة بأكثر من دولارين.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع في شركة راكوتن للأوراق المالية: “لا تزال أسواق النفط تحافظ على اتجاه صعودي. حيث من المتوقع أن يؤدي حظر واردات معلق من قبل الاتحاد الأوروبي على الخام الروسي إلى زيادة تشديد الإمدادات العالمية”.

واقترح الاتحاد الأوروبي هذا الشهر حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا لغزوها أوكرانيا. وسيشمل ذلك فرض حظر كامل على واردات النفط في غضون ستة أشهر، لكن لم يتم اعتماد الإجراءات بعد، حيث كانت المجر من بين أشد المنتقدين للخطة.

وكشفت المفوضية الأوروبية، الأربعاء، عن خطة بقيمة 210 مليارات يورو (220 مليار دولار) لأوروبا لإنهاء اعتمادها على الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027.

وبشكل غير متوقع، تراجعت مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، حيث عززت المصافي الإنتاج استجابة. لمخزونات المنتجات الضيقة والصادرات شبه القياسية التي دفعت أسعار الديزل والبنزين في الولايات المتحدة إلى مستويات قياسية.

وفي الصين، يراقب المستثمرون عن كثب الخطط في شنغهاي، المدينة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في البلاد. لتخفيف القيود اعتبارًا من الأول من يونيو، مما قد يؤدي إلى انتعاش في الطلب على النفط في أكبر مستورد للخام في العالم.