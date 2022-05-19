اللافي يبحث المشاكل التي تواجه المرافق الصحية مع أبو جناح

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التقى النائب بالمجلس الرئاسي، عبد الله اللافي، أمس الأربعاء، نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، لبحث العديد من القضايا التي تتعلق بقطاع الصحة، والوقوف على المشاكل التي تواجه سير العمل بالمرافق الصحية المختلفة.

وتناول اللقاء الذي تم بديوان المجلس الرئاسي، سبل تدليل الصعاب التي تواجهها المؤسسات. الصحية، وتطوير المستشفيات العامة ودعمها، وبحث آلية الارتقاء بأداء القطاع. وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأكد اللافي، على دعم المجلس الرئاسي للوزارة، مشيداً بجهود العاملين في القطاع. رغم التحديات التي يواجهونها، مطالباً كل الجهات المختصة بدعم هذا القطاع. الحساس، متوجهاً بالشكر لكل منتسبيه لجهودهم وعطائهم.

وفي سياق ليس ببعيد ترأس رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي. أمس الأربعاء اجتماعًا موسعًا لبحث تحقيق أعلى معدلات الشفافية في إيرادات وإنفاق الدولة.

وفي حين بحث الاجتماع تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح. فيما يخص الإيرادات والإنفاق، والتشاور بين مؤسسات الدولة في هذا الجانب.

كما ناقش الاجتماع. مستوى التقدم في مسار توحيد المصرف المركزي، والجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

ونوقش في الاجتماع أيضًا. الأوضاع المالية للدولة في ظل الحالة الاقتصادية الراهنة، وبحث دور المصارف في إنعاش النشاط الاقتصادي. وتخفيف الأعباء على المواطنين.

في حين تم التأكيد على إطلاق ودعم المشروعات. والأنشطة ذات القيمة المضافة في الاقتصاد الليبي. وفق رؤية وطنية، لدعم القطاعين العام والخاص.

في حين أكد رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء. على استمرار المجلس في العمل على توحيد كافة المؤسسات، وملف المصالحة الوطنية، لإعادة الاستقرار للبلاد.