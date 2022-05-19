الكبير يطلع نورلاند على تفاصيل برنامج الإفصاح والشفافية

أخبارليبيا24

أطلع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. اليوم الخميس. مع السفير الامريكي ريتشارد نورلاند تفاصيل برنامج الإفصاح والشفافية.

وتناول الاجتماع الذي عقد في تونس العاصمة. نتائج اللقاء الذي عقد يوم أمس بمقر المصرف بحضور كافة مؤسسات الدولة المعنية. والذي تناول توحيد جهود كافة مؤسسات الدولة المعنية للوصول لأعلى معدلات الشفافية.

وعقد أمس الأربعاء في العاصمة طرابلس اجتماعًا موسعًا لبحث تحقيق أعلى معدلات الشفافية في إيرادات وإنفاق الدولة.

وبحث الاجتماع. تحقيق أعلى معدلات الشفافية والإفصاح. فيما يخص الإيرادات والإنفاق، والتشاور بين مؤسسات الدولة في هذا الجانب.

كما ناقش الاجتماع. مستوى التقدم في مسار توحيد المصرف المركزي، والجهود المبذولة في هذا الاتجاه.

وحضر الاجتماع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة. ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير. ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، سليمان الشنطي. ورئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك. ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش.