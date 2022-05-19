القاهرة.. العابد يشارك في أعمال اجتماع المنظمة العربية للتنمية الإدارية

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شارك وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، علي العابد، في اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة في دورته العادية (57) وذلك بحضور وزراء العمل العرب في العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب بيان الوزارة، اليوم الخميس، كان في استقبال العابد والوفد المرافق له فور وصولهم مدير عام المنظمة، ناصر القحطاني.

وناقش المجلس التنفيذي والجمعية العمومية تقرير إنجازات المنظمة خلال الأعوام الماضية.. في مجال الأنشطة والخدمات التي تقدمها المنظمة “التدريب، الفعاليات المتخصصة، الإنتاج الفكري والنشر العلمي، الخدمات الاستشارية، الجوائز المتخصصة والمكتبة الرقمية والمعلومات”.. وخطة موازنة المنظمة للأعوام القادمة، وتقارير هيئة الرقابة المالية والإدارية ومدقق الحسابات الخارجي خلال الأعوام 2020-2021.

كما تم مناقشة قضايا ومسائل لها علاقة بتطوير عمل المنظمة واستراتيجيتها خلال المرحلة القادمة.. وكذلك تم عرض تجارب والممارسات الإدارية الناجحة من قبل ممثلي وزارة العمل والخدمة المدنية في الدول العربية.. لتعميم الفائدة ونشر التجارب الرائدة في الدول الاعضاء.