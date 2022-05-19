السفير الجزائري يجدد لـ “السايح” دعم بلاه للانتخابات الليبية

أخبار ليبيا 24

جدد السفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين، اليوم الخميس، دعم بلاده للانتخابات الليبية.

جاء ذلك خلال لقائه برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، اليوم الخميس.. حيث ناقش الطرفان مقترحات دعم إنجاز الانتخابات المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

وفي بيان لها قالت المفوضية أن اللقاء تناول مستجدات المشهد السياسي الليبي محليًا ودوليًا.. وسبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية الساعية لإنجاز الانتخابات المرتقبة خلال المدة القادمة.

وجدد السفير الجزائري دعم بلاده لخيارات الشعب الليبي المتمثلة في إنجاز انتخابات حرة تعود بالسلم والاستقرار على ليبيا والمنطقة العربية.

وتفقد السفير الجزائري مع السايح مقر المفوضية واطلعا على تجهيزات المقر ومرافقه والإنشاءات الجديدة التي تضمنها.

وأشاد شنين بمستوى جاهزية المفوضية والجهود المبذولة في سبيل توفير ظروف مثالية لإجراء الانتخابات التي تؤسس لمرحلة مهمة من تاريخ ليبيا.