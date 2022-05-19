الرعيض يبحث الصعوبات المتعلقة بتوريد المواشي

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التقي رئيس الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض مع وكيل وزارة الثروة الحيوانية تاج الدين جمعة محمد بمقر الاتحاد العام وذلك لمناقشة الصعوبات و العراقيل المتعلقة بتوريد المواشي و تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة من حيث الحجر البيطري و إجراء التحاليل و إيفاد الفرق الطبية للمعاينة قبل عملية التوريد.

كما تم وضع خطة عمل لحلحلة الصعوبات و العراقيل التي تواجه أصحاب الشركات حتى. يتسنى للموردين ممارسة نشاطهم استعداداً لعيد الأضحى المبارك وفق الإجراءات. الصحية اللازمة و المعايير المطلوبة.

الاجتماع تم بحضور رئيس لجنة إدارة المركز الوطني للصحة الحيوانية ومدير إدارة. الخدمات البيطرية ومدير إدارة الحجر البيطري و مدير مكتب الشؤون الاقتصادية. و رجال الأعمال من موردي المواشي واللحوم .

وفي سياق ليس ببعيد التقى وزير الاقتصاد و التجارة محمد الحويج مع وزير الشؤون الاجتماعية وفاء الكيلاني بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية بحضور مدير إدارة الشؤون الإدارية و المالية بوزارة الاقتصاد و التجارة و مستشار وزير الشؤون الاجتماعية و ذلك لمناقشة الترتيبات اللازمة لإنشاء هيئة تشرف على إدارة الاستثمار المنزلي.

وبحث الاجتماع سبل توفير الدعم اللازم المالي و الفني بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة كما تم الاتفاق على تشكيل فريق متشارك لدراسة القوانين و اللوائح التي تخص الشؤون الاجتماعية.

في حين أكد الحضور على مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة في المشاريع التجارية و الاستثمارية .

وفي سياق متصل أصدر وزير الاقتصاد والتجارة توجيهاته بتشكيل فريق يضم مدير عام. المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الهيئة. العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة وادارات تنمية القطاع الخاص والاستثمار. والتجارة الداخلية بالوزارة لإعداد استراتيجية الامن الغذائي قصيرة وطويلة. الأمد تعنى بتفعيل المشاريع الصناعية المتوقفة من خلال الاستثمار مع القطاع. الخاص المحلي والاجنبي وتفعيل الدوائر الزراعية بالمنطقة الجنوبية.