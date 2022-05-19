البدء في صيانة جسور مدمرة في بنغازي من جراء الحرب على الإرهاب

أخبار ليبيا 24

بدأت بلدية بنغازي في تنفيذ أعمال صيانة 3 جسور تعرضت للتدمير جراء الحرب على الإرهاب، وهي جسر شارع أحمد رفيق المهدي “طريق البحر” وجسر الزريريعية بجوار التموينية، وكذلك الجسر الرابط بين دوران سيدي يونس وشارع الجزائر.

وقالت البلدية إن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن أعمال لجنة إعادة الاستقرار لمدينة بنغازي. ونشرت البلدية على حسابها في فيسبوك صور تظهر البدء في المراحل الأولية لأعمال الصيانة.

وفي أبريل الماضي، أعلنت بلدية بنغازي، وصول بعض المواد المستخدمة في صيانة الجسور المتضررة من دولة إسبانيا.

وفي 21 فبراير 2022 أعلنت بلدية بنغازي، التعاقد على تنفيذ أعمال صيانة الجسور. وذكرت، أن هذا الإجراء أتى بعد تكليف مكتب هندسي للقيام بالدراسات والتصاميم الفنية لأعمال الصيانة والحصول على موافقة ديوان المحاسبة على التعاقد.