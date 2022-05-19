أبوجناح بوقع عقد تشغيل مستشفى غات العام مع إحدى الشركات المحلية

19 مايو، 2022 3:12 م
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أخبار ليبيا 24

وقّع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة الوحدة، رمضان أبوجناح، عقد تشغيل مستشفى غات العام مع إحدى الشركات المحلية، المتخصصة في تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمستشفيات والمراكز الطبية.

وقال مكتب أبوجناح، إن بموجب العقد المبرم ستتولى الشركة تشغيل المستشفى لتقديم كافة الخدمات الطبية.التي تقدمها المستشفيات العامة، وتشغيل جميع الأقسام والوحدات.

وأضاف، كما ستتولى الشركة تدريب وتأهيل العناصر الطبية والطبية المساعدة، وإنشاء قاعدة بيانات للمستشفى. لإدارة النواحي الإدارية والمالية والطبية، لتنظيم العمل بما يتيح الوصول إلى بيانات المريض ومتابعته أثناء وجوده في المستشفى.

وذكر أن الشركة ستتولى كذلك تقديم الخدمة للمريض على الوجه الأمثل وبأسرع وقت وتنظيم البرامج العلاجية. الملائمة لكل حالة وتسهيل عمل الطبيب من خلال التسجيل الطبي لحالة المريض، مما يسهل متابعة تطور حالة المريض الصحية ويضمن دقة وسرعة الأداء.

وأوضح المكتب، أن إبرام العقد يأتي بهدف توفير جميع الخدمات الطبية لأهالي منطقة غات على مدى أربع وعشرين ساعة. نظرًا لما يعانيه مستشفى غات من نقص في الكوادر الطبية والطبية المساعدة، الأمر الذي دعا المواطنين لقطع مسافات طويلة بحثا عن خدمات طبية لائقة

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19 مايو، 2022 3:12 م
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