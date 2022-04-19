داخلية النواب: الدبيبة يمارس سياسة ممنهجة لهدم الأجهزة الأمنية وتجويع منتسبيها

19 أبريل، 2022 2:48 م
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داخلية النواب الدبيبة
داخلية النواب الدبيبة

أخبار ليبيا 24 – خبر

استنكرت لجنة الداخلية بمجلس النواب، ما يقوم به رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة. من إيقاف مرتبات منتسبي جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية.

واعتبرت اللجنة، في بيان لها، الأمر سياسة ممنهجة لهدم الأجهزة الأمنية التخصصية وتجويع منتسبيها وعائلاتهم.

وأشار البيان، إلى أن الدبيبة تعمد إيقاف صرف مرتبات منتسبي جهاز الأمن الداخلي بالمنطقة الشرقية منذ شهر يناير الماضي وحتى الآن. وعدم صرف أي ميزانية للجهاز منذ توليه لمهام الحكومة في 2021. وقيامه في المقابل بصرف أكثر من 60 مليون دينار ليبي لرئاسة الجهاز الموازية في طرابلس. والتي يسيطر عليها أحد أعتى أفراد المليشيات، وفق نص البيان.

وحمل البيان رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، المسؤولية القانونية لقيامه بتجويع أكثر من 5000 عائلة ليبية. من عائلات منتسبي جهاز الأمن الداخلي.

وناشد رئاسة المجلس الرئاسي ورئاسة مجلس النواب، التدخل بشكل عاجل لصرف مرتبات واحتياجات رئاسة وفروع الجهاز بالمنطقة الشرقية.

19 أبريل، 2022 2:48 م
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