بعد إعلان حالة القوة القاهرة للوطنية للنفط .. وزير النفط يحذر

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال وزير النفط بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون إن حجم إنتاج النفط انخفض إلى حوالي 400،000 برميل. بعد إعلان المؤسسة الوطنية للنفط للقوة القاهرة .

وأوضح عون في تصريح خاص لأخبار ليبيا 24، اليوم الثلاثاء، إن سيتم التواصل مع المعتصمين لمحاولة إقناعهم. خصوصاً بعد إغلاق حقل الفيل، وتوقف حقلي الشرارة وإيقاف التصدير بميناء الزويتينة، سيكون هناك نقص في إمدادات الغاز، مما سيؤثر على توليد الكهرباء.

وحذّر سياسيون ومراقبون من أن استخدام ورقة النفط وإغلاق موانئ التصدير لحسم الصراع السياسي. وحلّ أزمة الحكومتين سيزيد الوضع تعقيدا في الداخل والخارج.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة في ما يتعلق ببعض مواقع إنتاجها وصادراتها. بعد أن وسعت بعض القبائل سيطرتها على الموانئ والحقول مطالبة بتسليم رئيس حكومة الوحدة السلطة لرئيس الحكومة الجديد فتحي باشاغا.