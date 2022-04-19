بسيسة : ملف زيادة رواتب التعليم أنتهى وأغلق فيه باب النقصان

أخبار ليبيا 24 – خاص

نفى رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية عمر بسيسة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. والتي تفيد بصرف رواتب التعليم بدون زيادة.

وقال بسيسة في تصريح لأخبار ليبيا 24، فجر اليوم الثلاثاء، إن هذا الخبر عاري عن الصحة جملة وتفصيلاً. ومجرد شائعات يتم تداولها دون التأكيد من صحتها، مؤكداً إن الرواتب تم صروفها بالزيادة.

وأوضح أن العمل داخل إدارة الميزانية بوتيرة اعتيادية جداً حتى هذه اللحظة. مشيراً إلى أن ملف التعليم أنتهى وأغلق فيه باب النقصان في الرواتب.

يذكر أن عدة صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي بينها صفحات محسوبة على جهات تابعة لوزارة التعليم. نشرت خبراً مفاده صرف مرتبات التعليم بدون زيادة.