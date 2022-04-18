بسيسة: إحالة أذونات منح الطلبة الدارسين بالخارج عن الربع الأول من 2022

19 أبريل، 2022 12:11 ص
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عمر بسيسة
عمر بسيسة

أخبارليبيا24- خاص

أعلن رئيس الفريق الإعلامي بوزارة المالية عمر بسيسة. اليوم الإثنين. عن إحالة أذونات الصرف الخاصة بمنح الطلبة الدارسين بالخارج عن الربع الأول من العام الحالي 2022م.

وقال بسيسة في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ إنه تم منح الإذن لصرف المنحة  عن الأشهر يناير وفبراير ومارس.

وأضاف رئيس الفريق. أنه تم صرف مخصصات الباب الثاني للسفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج عن الربع الأول من العام الحالي.

وأفاد بسيسة. أنه تم أيضًا إحالة أذونات صرف مرتبات موظفي السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية بالخارج. عن شهر فبراير الماضي، لاستكمال إجراءات الصرف المتبعة.

19 أبريل، 2022 12:11 ص
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