المحجوب : تفجير أم الأرانب محاولة يائسة لداعش

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي التابعة للقيادة العامة، اللواء خالد المحجوب أن تفجير السيارة المفخخة. التي حاولت استهدف معسكر تمركز الدرويات الصحراوية التابع للواء طارق بن زياد معزز بمنطقة أم الأرانب جنوب غرب ليبيا. كانت بتنقية التشغيل عن بعد .

وقال المحجوب في أدارج نشره على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. إن هذه تعتبر محاولة يائسة لتنظيم داعش لإثبات قدرتهم على القيام بعمليات إرهابية.

وأوضح، أن الهجوم الإرهابي لم يسفر عن اي خسائر بشرية، نافياً وقوع ضحايا.

وكانت مصادر محلية متطابقة قالت إن سيارة مفخخه تم تفجيرها قرب البوابة الرئيسية لمركز الدوريات الصحراوية بمنطقة أم الأرانب جنوب غرب ليبيا.

وأوضحت المصادر. في تصريح لـ”أخبارليبيا24″ أن التفجير الإرهابي كان يستهدف تمركز اللواء طارق بن زياد المعزز، ونتج عنه سقوط جريحين فقط.

وأضافت المصادر، أن التفجير لم يسفر عنه أي وفيات، مشيراً إلى أن السيارة المفخخة تم تفجيرها عن بعد.