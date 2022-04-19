العثور على جثة آخر ضحايا غرق مركب هجرة قبالة طبرق

19 أبريل، 2022 11:11 م
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أخبار ليبيا 24-خاص

عثرت فرق الإنقاذ البحري في طبرق على جثة آخر ضحايا مركب الهجرة قبالة طبرق على جثة، وذلك على الشاطئ المقابل لميناء الحريقة النفطي ما بين أرصفة البريقة وشركة الخريج العربي للنفط.

وقال، رئيس مكتب الإنقاذ البحري لفرع أمن السواحل طبرق، نقيب عبدالسلام شحاتة، لأخبار ليبيا 24، إن العثور على الجثة جاء بعد تلقي بلاغ من قسم الأمن الصناعي بميناء الحريقة النفطي في طبرق بالعثور على جثة مهاجر على الشاطئ ما بين أرصفة البريقة وشركة الخليج.

وأضاف، “تحركنا مباشرة صحبة الهلال الأحمر والشباب العاملين بمشرحة مركز طبرق الطبي. وتم نقلها إلى مشرحة مركز طبرق الطبي”. وقال شحاتة، “تم تغسيل الجثة المتحللة وتكفينها والصلاة عليها بنفس المكان”.

وأوضح شحاتة، أن الغريق يرتدي بنطلون جينز أسود وقميص بنفسجي اللون بها طربوش”. وقال، “إذا تم التعرف عليها سيتم تسليمها إلى ذويه بعد إذن النيابة العامة أو يتم دفنه بمقبرة طبرق”.

ولفت شحاتة إلى أن هذه هي الجثة 19 والأخيرة من ضحايا غرق مركب المهاجرين قبالة شواطئ طبرق في 12 مارس الماضي. وقال، “بالعثور عليها ينجح أمن السواحل في طبرق في إغلاق ملف رحلة الموت للمركب”.

وغرق مركب مهاجرين الشهر الماضي يحمل عدد 25 مهاجرًا قبالة طبرق، حيث استطاعت فرق الإنقاذ،. إنقاذ عدد 6 مهاجرين (5 مصريين وواحد سوري) بينما البقية لقت مصرعها.

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19 أبريل، 2022 11:11 م
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