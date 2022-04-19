الدبيبة: مؤسسات الدولة مستعدة لدعم مفوضية الانتخابات لإنجاز مهمتها

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أكد رئيس الحكومة منتهية الولاية عبدالحميد الدبيبة. اليوم الثلاثاء. أن مؤسسات الدولة من وزارات ومؤسسات، مستعدة لتقديم الدعم الكامل لمفوضية الانتخابات.

وأضاف الدبيبة خلال زيارته مقر المفوضية. أن المؤسسات على استعداد لمساعدة المفوضية لإنجاز مهمتها الوطنية التي يتطلع لها كل الليبيين.

وأوضح رئيس الحكومة. أن هدف حكومة الوحدة الوطنية هو إجراء الانتخابات احتراما لرغبة وإرادة 3 مليون ليبي.

ومن جهته. أكد رئيس لجنة إدارة المفوضية عماد السايح. خلال اللقاء جاهزيتهم لإجراء الانتخابات.

وأوضح السايح أن الصعوبات جرى معالجتها، وأن المفوضية في انتظار القاعدة الدستورية التي سيجري على ضوئها تحديد المواعيد التي تعتبر اختصاصا أصيلا للمفوضية