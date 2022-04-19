الحويج يقرر منع استيراد وتصدير هذه السلع

19 أبريل، 2022 2:14 م
5
محمد الحويج
محمد الحويج

أخبار ليبيا 24

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة محمد الحويج، قرارا بإضافة عدد من السلع والمواد إلى قائمة السلع المحظور تصديرها واستيرادها.

وأوضح وزير الاقتصاد، خلال القرار، أن السلع والمواد تشمل النضائد بجميع أشكالها وأنواعها، وألواح الطاقة الشمسية بجميع أشكالها. والأنابيب الصناعية (حديد،كريوستيل،الألمنيوم ،نحاس) والكوابل الكهربائية بجميع أنواعها، وصفائح الألمنيوم، والحديد. والاستانلس ستيل.

 إضافة إلى أعمدة الكهرباء، والمحولات الكهربائية، وصمامات المعدنية بجميع أنواعها. وأسطوانات الغاز الخاصة بأعمال اللحام ومولدات الكهرباء بمختلف أنواعها، والأجهزة والمعدات الكهربائية والإلكترونية، ومعدات القياس والمضخات بجميع أنواعها”.

19 أبريل، 2022 2:14 م
5

مقالات ذات صلة

أمريكية تعيش مع 50 جرذا في منزلها

19 أبريل، 2022 2:57 م
داخلية النواب الدبيبة

داخلية النواب: الدبيبة يمارس سياسة ممنهجة لهدم الأجهزة الأمنية وتجويع منتسبيها

19 أبريل، 2022 2:48 م

تجيد 7 لغات .. طفلة تحفظ كل شيء من أول مرة

19 أبريل، 2022 2:45 م
اللواء خالد المحجوب

المحجوب : تفجير أم الأرانب محاولة يائسة لداعش

19 أبريل، 2022 1:48 م
زر الذهاب إلى الأعلى